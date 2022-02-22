Николай Михальченко,
22 февраля 2022, 19:15 — REGNUM 22.02.2022 — зеркальная дата или «день шести двоек». Традиционно в подобную красивую дату тысячи пар регистрируют брак.
ЗАГС Южно-Сахалинска
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Сегодня в российских ЗАГСах, несмотря на будний день, настоящий аншлаг. В Южно-Сахалинске семейными узами скрепили отношения 23 пары. Первое заявление было подано в октябре 2021 года. Всего по Сахалинской области на эту дату было подано 62 заявления.
Молодожёны
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Приём заявлений о заключении брака
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска
Николай Михальченко © ИА REGNUM
ЗАГС Южно-Сахалинска
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска
Николай Михальченко © ИА REGNUM
В связи с большой нагрузкой количество мест в местных ЗАГСах было увеличено в два раза, а также были дополнительно выделены специалисты для проведения торжественной церемонии бракосочетания.
Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Отметим, 22 февраля 2022 года — последняя зеркальная дата десятилетия. Следующая такая дата встретится только в 2030 году — 03.02.2030.