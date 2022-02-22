Астрахань, , 12:49 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки был госпитализированы 62 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

22 февраля выявлено 700 новых случаев заражения коронавирусом — на 41 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона был выявлен 106 тыс. 131 положительный результат исследования.

За весь период наблюдения 90 тыс. 694 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 976 — за последние сутки.

За весь период скончались 2796 человек. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.