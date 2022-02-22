Москва, , 12:49 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский чувствует себя лучше и рассчитывает, что он присоединиться к коллегам в зале уже в марте, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

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«Я вчера с ним разговаривал, ему намного лучше, он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают, надеюсь, что мы его увидим в зале в ходе мартовских заседаний», — сказал Володин.

Жириновский госпитализирован в ЦКБ с коронавирусом.

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