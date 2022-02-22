Москва, , 12:49 — REGNUM На фоне активного развертывания событий на востоке Украины курс рубля резко сократился по отношению к доллару и евро. К этому привели веские причины, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

Доллар TBIT

«Однако после признания ЛНР и ЛНР темпы сокращения упали в ожидании дальнейшей динамики развития событий и находятся на уровне чуть более 80 рублей за доллар и чуть более 90 рублей за евро.

Если дальнейшее развитие событий пойдет в плоскости переговорного процесса, направленного на дипломатическое решение вопроса и ограничится новыми не сверхжесткими санкциями по стороны США и Европы, то курсы валют, скорее всего, будут колебаться в районе вновь установившегося для них нового уровня с возможным постепенным его ростом.

В случае принятия жестких санкций вплоть до отключения SWIFT, как предлагают некоторые представители Запада курс доллара может резко вырасти.

Запрет на оборот долларов и евро является нежелательным, так как это приведет к сильному разрушению мирохозяйственных связей. Хочется надеяться, что развитие ситуации не доведет до этой ситуации», — высказал свое мнение эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России контролирует развитие ситуации на финансовом рынке.

Читайте также: Банк России заявил, что контролирует ситуацию на финансовом рынке