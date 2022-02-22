Москва, , 12:49 — REGNUM Банк России обладает достаточными ресурсами и механизмами для того, чтобы финансово поддержать банки, которые пострадают от санкций, и обеспечить стабильность банковского сектора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Одни только международные резервы Банка России составляют почти 640 млрд долларов. С учетом этого, а также финансовых запасов самой банковской системы едва ли придется обращаться к бюджетной помощи, — сказала она. — Внутренние банковские транзакции будут компенсированы системой передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, которая уже несколько лет действует на отечественном рынке и имеет среди участников нерезидентов, главным образом с пространства ЕАЭС. Но, безусловно, от мегарегулятора потребуются вложения для ускорения прогрессивного развития СПФС».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова рассказала, как на положении российских банков сказывается неопределенность по поводу западных санкций.

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