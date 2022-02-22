Российским банкам предсказали потерю клиентской базы и рост расходов
Москва, 22 февраля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Неопределенность вокруг западных санкций по отношению к российским банкам уже сказывается на капитализации крупнейших финансовых структур. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала возможные санкции против банков РФ.
«Так, на геополитических опасениях 21 февраля почти на 4,5 процентных пункта упали акции Сбербанка, — отметила она. — При введении санкций для банков сработает эффект масштаба, который проявится в росте расходов при снижении оборота. Наверняка будет потеряна часть клиентской базы, в том числе в связи с тем, что на этом фоне может вырасти доходность других инструментов на российском финансовом рынке, например ОФЗ. Сократится и объем валютных операций. К росту расходов приведет привлечение других структур для проведения операций. Компенсация же роста расходов за счет повышения стоимости услуг — палка о двух концах, так как может еще в большей степени ударить по привлекательности банковских операций».
Как полагает Воронкова, это будет довольно опасно в непростой для финансовых организаций ситуации.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что гипотетическая заморозка российских активов американскими властями обернется серьезными проблемами для западных экономик.