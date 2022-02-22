Саратов, , 13:12 — REGNUM В Саратове от нападения стаи бездомных собак пострадала 37-летняя женщина. По факту инцидента организована проверка, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Бродячие собаки (сс) Fancycrave

Согласно выявленной интернет-публикации, на улице Большой Горной рядом с корпусом Саратовского социально-экономического института имени Плеханова стая бродячих собак нападала на женщину с двухлетним ребенком на руках. Одна из собак укусила женщину за ногу.

Как сообщало ИА REGNUM, бродячая собака 16 февраля напала на ребенка рядом с трамвайной остановкой на улице Соколовой города Саратова, укусив за руку.

Читайте также: Следствие в Саратове проверяет сообщение о нападении собак на ребёнка

Читайте также: В Саратовской области на 14-летнего мальчика напала стая бродячих собак