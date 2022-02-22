Москва, 22 февраля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Церемония прощания с советским и российским актером, народным артистом России Геннадием Юхтиным началась 22 февраля в Ритуальном зале ЦКБ в Москве.

Kino-teatr.ru Геннадий Юхтин

Как сообщает ТАСС, в зале, где проходит прощание с Юхтиным, установлены венки. Также поклонники артиста и его коллеги несут на церемонию цветы.

Позднее народный артист России будут похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

При этом в начале февраля Геннадий Юхтин был госпитализирован с COVID-19 в одну из московских больниц и затем, после стабилизации его состояния, актера по его просьбе выписали домой. Затем, 15 февраля, он был вновь госпитализирован и 18 февраля скончался.

Отметим, Геннадий Юхтин родился в 1932 году в селе Чубовка в Кинельском районе Куйбышевской (ныне Самарской) области и окончил ВГИК в 1955 году. Он известен по исполнению ролей в таких фильмах, как «Дело Румянцева» (1955), «Весна на Заречной улице» (1956), «Баллада о солдате» (1959), «Братья Карамазовы» (1969) и многих других.