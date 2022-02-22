Москва, , 12:53 — REGNUM Договоры о дружбе и сотрудничестве между Россией и республиками Донбасса гарантируют этим республикам безопасность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22 февраля.

Сергей Лавров

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«Подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и этими новыми государствами, в которых мы гарантируем обеспечивать их безопасность. Думаю, что все это понимают», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, договоры России с Донецкой и Луганской Народными Республиками подтверждают курс Москвы на развитие всестороннего, рассчитанного на перспективу сотрудничества с Донбассом, налаживание масштабного, многоуровневого взаимодействия. Президент России Владимир Путин подписал их 21 февраля после того, как объявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

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