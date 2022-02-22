Сеул, , 12:46 — REGNUM Правительство Южной Кореи выразило протест властям Японии в связи с продолжающимися притязаниями Токио на расположенные в Японском море острова Токто. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Южной Кореи Чхве Ён Сама.

Острова Токто Cha.go.kr

Известно, что южнокорейское внешнеполитическое ведомство выступило против проведения праздника именуемого «День Такэсима» (японское название островов Токто), на котором присутствовали высокопоставленные чиновники, а также призвало Токио немедленно отказаться от мероприятия.

«Острова Токто являются территория Южной Кореи с исторической, географической и юридической точек зрения», — сообщили в МИД Южной Кореи.

Отметим, что 22 февраля в японской префектуре Симанэ состоялось мероприятие «День Такэсима», на котором от имени правительства присутствовал вице-министр кабинета министров Японии Хироо Котэра.