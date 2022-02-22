Сеул, 22 февраля 2022, 12:46 — REGNUM Правительство Южной Кореи выразило протест властям Японии в связи с продолжающимися притязаниями Токио на расположенные в Японском море острова Токто. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Южной Кореи Чхве Ён Сама.
Известно, что южнокорейское внешнеполитическое ведомство выступило против проведения праздника именуемого «День Такэсима» (японское название островов Токто), на котором присутствовали высокопоставленные чиновники, а также призвало Токио немедленно отказаться от мероприятия.
«Острова Токто являются территория Южной Кореи с исторической, географической и юридической точек зрения», — сообщили в МИД Южной Кореи.
Отметим, что 22 февраля в японской префектуре Симанэ состоялось мероприятие «День Такэсима», на котором от имени правительства присутствовал вице-министр кабинета министров Японии Хироо Котэра.