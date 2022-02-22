Ростов-на-Дону, 22 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Ростовской области состоялся суд после цитирования изданием письма писателя Ивана Тургенева, адресованного писателю Александру Герцену. Об этом в Facebook сообщил главный редактор интернет-журнала Владимир Козлов.

Николай Ге. Портрет И. С. Тургенева. 1887

«Иска, напомню, было два — к главному редактору как физлицу и к юридическому лицу — АНО «Инновационные гуманитарные проекты», которому принадлежит свидетельство о регистрации prosodia.ru. <…> За цитирование классика суд признал виновными и главреда, и организацию — и назначил штрафы 5 тыс. рублей и 30 тыс. рублей соответственно. Суд мог быть к нам более суров (по КоАП штрафы для юрлиц указаны в размере от 20 до 200 тыс.), но мог быть и более милостив — когда организация привлекается впервые, суд часто обходится и предупреждением», — написал он.

ИА REGNUM сообщало, что в письме использовано нецензурное слово, почитал Роскомнадзор, подавший исковое заявление в суд.