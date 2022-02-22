Донецк, , 12:42 — REGNUM Закон «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной Республикой» подписал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Документ 22 февраля обнародован на сайте Народного Совета (парламента) ДНР.

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

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«Ратифицировать Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, подписанный в городе Москве 21 февраля 2022 года», — говорится в тексте подписанного главой ДНР закона.

При этом ранее закон о ратификации Договора о дружбе и взаимопомощи Россией подписал глава Луганской Народной Республики (ДНР) Леонид Пасечник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Договор о дружбе и взаимопомощи с Россией ратифицировал Народный Совет ДНР.