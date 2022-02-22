Улан-Удэ, , 12:42 — REGNUM Большинство жителей Бурятии мужского пола имеют шанс дожить до пенсии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, средняя продолжительность мужчин в республике составила 65,3 года.

Дворовый инструктор Администрация Улан-Удэ

Это на 9,9 года меньше, чем ожидаемая продолжительность жизни жительниц региона, которые живут в среднем до 75,2 года.

Всего по данным на начало 2021 года в республике насчитывалось 470,4 тыс. лиц мужского пола, что составляет 47,7% от общей численности населения.

«Среднестатистическому «бурятскому» мужчине на начало 2021 года исполнилось 33 года и он на 4 года был моложе среднестатистического россиянина», — добавили в службе статистики.

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