Волгоград, 22 февраля 2022, 12:47 — REGNUM Память участника Сталинградской битвы, Героя Советского Союза Василия Зайцева увековечат в Волгограде — его именем назовут улицу в Центральном районе города, сообщили ИА REGNUM 22 февраля в пресс-службе мэрии.
Имя ветерана будет носить улица, соединяющая проспект имени Ленина, набережную имени 62-ой Армии, стадион «Волгоград Арена» и Центральный парк культуры и отдыха.
За боевые успехи и проявленное мужество 22 февраля 1943 года Василию Зайцеву было присвоено звание Героя Советского Союза. В мае 1980 года он стал почётным гражданином города-героя Волгограда.