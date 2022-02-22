Волгоград, , 12:47 — REGNUM Память участника Сталинградской битвы, Героя Советского Союза Василия Зайцева увековечат в Волгограде — его именем назовут улицу в Центральном районе города, сообщили ИА REGNUM 22 февраля в пресс-службе мэрии.

Улица имени Василия Зайцева

Имя ветерана будет носить улица, соединяющая проспект имени Ленина, набережную имени 62-ой Армии, стадион «Волгоград Арена» и Центральный парк культуры и отдыха.

«В начале Великой Отечественной войны Василий Зайцев служил на Тихоокеанском флоте, а в 1942 году добился направления в Сталинград. В труднейших условиях уличных боёв снайпер 284-й стрелковой дивизии 62-й армии уничтожил 242 вражеских солдата и офицера. Также он обучил снайперскому делу 28 бойцов и командиров», — уточнили в администрации.

За боевые успехи и проявленное мужество 22 февраля 1943 года Василию Зайцеву было присвоено звание Героя Советского Союза. В мае 1980 года он стал почётным гражданином города-героя Волгограда.