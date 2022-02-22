Копейск, Челябинская область, 22 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области проводится проверка по факту причинения телесных повреждений ученице третьего класса. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Поводом для проверки стали публикации СМИ. По данным изданий, девочку ударили её одноклассники, а произошло это возле одной из школ.

При этом педагоги якобы не оказали ребёнку помощи. Проведение проверки взял на контроль глава областного управления СКР Пётр Решетников.