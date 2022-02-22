Красногорск, , 12:38 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 22 февраля сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 204. Следом за Одинцово идёт Раменское, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 145 человек. На третьем месте расположились Химки, где COVID-19 диагностировали у 125 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2 060 новых случаев заражения коронавирусом.

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