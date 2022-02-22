Краснодар, , 12:38 — REGNUM В Краснодарском крае госпитализированы ещё 507 пациентов с коронавирусом, данные за сутки 22 февраля опубликована на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 21 февраля, сообщалось о 472 госпитализированных ковид-пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В региональном оперативном штабе уточнили, что за последние сутки на Кубани зарегистрировано 1325 новых случаев заражения коронавирусом, тогда как сутками ранее было выявлено 2047 новых заразившихся. Лидирует по суточному числу заражений Краснодар — 642 новых пациента. На втором месте Тихорецкий район, где выявили 90 новых случаев заражения.

В общей сложности в Краснодарском крае подтверждено уже 210 350 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 156 249 человек, скончались 10 316 пациентов.

На утро 22 февраля на амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 47 458 человек, в том числе 40 547 пациентов с подтверждённым COVID-19. В коронавирусных стационарах находятся 5 839 пациентов, в том числе 131 человек — в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО.