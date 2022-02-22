Буэнос-Айрес, 22 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес примет виртуальное участие в форуме Международной организации труда «Восстановление, ориентированное на человека», на котором будут рассмотрены текущие проблемы рынка труда. Об этом пишет Prensa Latina.

Casarosada.gob.ar Альберто Фернандес

В мероприятии, которое продлится с 22 по 24 февраля, стороны будут искать решения по восстановлению трудовой деятельности после разрушительного воздействия пандемии коронавируса. В мероприятии примут участие руководители международных организаций и банков развития, лидеры профсоюзов и работодатели. Фернандес выступит в ходе первой части сессии, которую откроет Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По словам организаторов, виртуальный форум призван повысить уровень и согласованность международного реагирования на глубокие и неравномерные последствия пандемического кризиса во всем мире.