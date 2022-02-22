Москва, 22 февраля 2022, 12:37 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов лично поздравил главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина с тем, что Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Об этом находящийся в Москве югоосетинский лидер 22 февраля сообщил в своём телеграм-канале.
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«Лично поздравил Дениса Пушилина с долгожданным и таким важным событием для всех нас!» — написал Бибилов и выложил совместное фото с главой ДНР.
Президент Южной Осетии отметил, что его народ не забыл об ужасах войны и важности помощи в трудное время.
«Россия своих не бросает!» — отметил Бибилов.
Напомним, Южная Осетия признала независимость ДНР и ЛНР в 2014 году. Также Цхинвал ранее подписал с республиками Донбасса договоры о дипломатических отношениях.
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