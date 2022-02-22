Москва, , 12:36 — REGNUM Договоры о дружбе и сотрудничестве между Россией и ЛНР и ДНР вступят в силу в день опубликования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Договоры вступают в силу в тот же день после его опубликования», — уточнил Руденко, представляя документ в Госдуме.

На такой поправке настаивают и комитеты Госдумы по международным делам и делам СНГ.

Договоры подтверждают курс Российской Федерации на развитие всестороннего, рассчитанного на перспективу сотрудничества с ДНР и ЛНР, налаживание масштабного, многоуровневого взаимодействия.

После обсуждения в Госдуме договоры обсудит на заседании Совфед, потом документы поступят на подпись президенту РФ Владимиру Путину, после чего должны быть опубликованы.

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