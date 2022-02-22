Санкт-Петербург, , 12:42 — REGNUM За минувшие сутки, то есть 21 февраля, в Санкт-Петербурге 291 человек госпитализирован с диагнозом COVID-19 в коронавирусные стационары. Об этом 22 февраля сообщили в региональном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, воскресенье, 20 февраля, в стационары города поступило 350 пациентов.

На лечении в медицинских учреждениях Петербурга на 22 февраля находятся 7816 человек. В реанимации с ковидом лежат 604 человек, а лечатся от COVID-19 c применением аппаратов ИВЛ 313 пациентов. За сутки по выздоровлению из стационаров выписали 140 человек.

На сегодняшний день для лечения больных с ковидом и пневмонией в городе развёрнуто 9700 коек в трех федеральных и 18 стационарах городского значения. Процент свободного коечного фонда относительно нормы Министерства здравоохранения в Петербурге составляет 41,89%.

На домашнем лечении COVID-19 находятся 115 258 петербуржцев, а на карантине сидят 507 человек.

В Петербурге коэффициент распространения коронавируса находится на отметке в 0,88 ед. при нормативе не более единицы. Этот показатель необходим для понимания, сколько человек может заразить один ковид-больной до периода изоляции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге выявили за сутки 6575 случаев заражения коронавирусом (-2468 по сравнению с предыдущими сутками). Скончался от COVID-19, как основной причины, 81 человек (+1), а выздоровели 21 878 пациентов (+14 950).

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