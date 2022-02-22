Луганск, 22 февраля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Луганская Народная Республика ратифицировала договор с Россией о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Соответствующий указ подписал 22 февраля глава ЛНР Леонид Пасечник.

(сс) Администрация президента России Глава ЛНР Леонид Пасечник во время подписания документов о признании Донецкой и Луганской народных республик

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«Ратифицировать договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Луганской народной республикой и Российской Федерацией, подписанный в городе Москве 21 февраля 2022 года», — говорится в тексте документа.

Закон начинает действовать в день официального опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент Владимир Путинв своём обращении к согражданам объявил, что Россия признаёт суверенитет Донецкой и Луганской Республик Донбасса.

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