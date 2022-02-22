Эн-Насирия, Ирак, 22 февраля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль контингента армии США в Ираке подорвался на мине в провинции Ди-Кар утром во вторник, 22 февраля. Об этом сообщает Al-Sumariya.

Militaryphotos.deviantart.com ВС США. Ирак

По данным журналистов, конвой армии США с грузом материально-технического оснащения направлялся на одну из баз американской армии в районе Насирия.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. В командовании армии США инцидент не прокомментировали.

Местные СМИ отмечают, что за атакой якобы стоит одна из группировок, которая связана с иракским филиалом движения «Хезболла» и выступает против присутствия иностранных войск на территории Ирака.