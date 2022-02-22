Бухарест, , 12:34 — REGNUM Официальный Бухарест рассматривает пакет мер по увеличению добычи природного газа и нефти на румынских месторождениях. Об этом 22 февраля со ссылкой на министра энергетики Румынии Вирджила Попеску сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам В. Попеску, из-за усугубления общественно-политических противоречий на Украине Румыния может лишиться ряда важных контрактов с Киевом и Москвой в энергетической сфере, однако это не повлияет на соответствующие отрасли румынской экономики и хозяйства.

«Мы интенсифицируем работы на своих [нефтяных] объектах в Плоешти и Брашове, это позволит полностью обеспечить внутренние потребности страны», — резюмировал, в частности, он.

Министр также подчеркнул, что в ближайшее время Румыния реализует несколько контрактов с США и Азербайджаном на поставку в Бухарест сжиженного природного газа. В дальнейшем будут созданы дополнительные мощности для добычи «голубого топлива» на Трансильванском плато, пообещал В. Попеску.