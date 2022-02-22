Бухарест, 22 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Официальный Бухарест рассматривает пакет мер по увеличению добычи природного газа и нефти на румынских месторождениях. Об этом 22 февраля со ссылкой на министра энергетики Румынии Вирджила Попеску сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам В. Попеску, из-за усугубления общественно-политических противоречий на Украине Румыния может лишиться ряда важных контрактов с Киевом и Москвой в энергетической сфере, однако это не повлияет на соответствующие отрасли румынской экономики и хозяйства.

«Мы интенсифицируем работы на своих [нефтяных] объектах в Плоешти и Брашове, это позволит полностью обеспечить внутренние потребности страны», — резюмировал, в частности, он.

Министр также подчеркнул, что в ближайшее время Румыния реализует несколько контрактов с США и Азербайджаном на поставку в Бухарест сжиженного природного газа. В дальнейшем будут созданы дополнительные мощности для добычи «голубого топлива» на Трансильванском плато, пообещал В. Попеску.