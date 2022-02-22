Высокогорский район, Татария, , 12:39 — REGNUM В селе Ямашурма Высокогорского района Татарии 20 февраля было обнаружено тело 85-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде перелома шейных позвонков. В качестве подозреваемого задержали 57-летнего сына потерпевшего, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Расследование

Как предполагает следствие, погибший сделал сыну замечание в связи с тем, что он злоупотребляет алкоголем. В ответ злоумышленник подошел к лежавшему на диване отцу и сломал ему шею. В результате от полученных травм он скончался на месте. Жена потерпевшего, на глазах которой было совершено убийство, незамедлительно обратилась в полицию.

Подозреваемого задержали. Свою причастность к совершению преступления он не признает. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

ИА REGNUM напоминает, 12 февраля в квартире одного из домов по улице Павлюхина города Казани было обнаружено тело 86-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных травм головы.

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