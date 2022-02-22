Сеул, , 12:31 — REGNUM На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 22 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Американские солдаты в Южной Корее Naver.com

По их словам, с 15 по 21 февраля коронавирус был выявлен у 119 человек.

В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 6237.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 99 573 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 2 157 734.

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