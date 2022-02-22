София, , 12:31 — REGNUM В период с 1 января до 20 февраля 2022-го года общие объёмы производства электроэнергии в Болгарии увеличились в среднем на 22%. Об этом 22 февраля со ссылкой на данные отчета болгарской компании «Энергосистемы ЭСО» сообщает софийская газета «24 часа».

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, за последние два месяца выработка электроэнергии крупнейшими станциями страны составила 8 млн. 408 мегаватт-часов, в то время как за аналогичный период прошлого года эта цифра едва превысила 6,8 млн мегаватт-часов. При этом в 2022-м году потребление соответствующих энергоносителей в Болгарии выросло на 2,57%.

Напомним, обеспечение беспрепятственного функционирования электростанций страны являлось одним из основных пунктов программы нынешнего коалиционного правительства Болгарии во главе с премьер-министром Кирилом Петковым.

Ранее представители болгарского кабинета министров объявили о намерении рассмотреть вопрос относительно дополнительных финансовых вливаниях в энергетическую сферу страны.