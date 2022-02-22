София, 22 февраля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В период с 1 января до 20 февраля 2022-го года общие объёмы производства электроэнергии в Болгарии увеличились в среднем на 22%. Об этом 22 февраля со ссылкой на данные отчета болгарской компании «Энергосистемы ЭСО» сообщает софийская газета «24 часа».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Согласно официальной информации, за последние два месяца выработка электроэнергии крупнейшими станциями страны составила 8 млн. 408 мегаватт-часов, в то время как за аналогичный период прошлого года эта цифра едва превысила 6,8 млн мегаватт-часов. При этом в 2022-м году потребление соответствующих энергоносителей в Болгарии выросло на 2,57%.

Напомним, обеспечение беспрепятственного функционирования электростанций страны являлось одним из основных пунктов программы нынешнего коалиционного правительства Болгарии во главе с премьер-министром Кирилом Петковым.

Ранее представители болгарского кабинета министров объявили о намерении рассмотреть вопрос относительно дополнительных финансовых вливаниях в энергетическую сферу страны.