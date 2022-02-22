Уфа, , 12:31 — REGNUM Парк Нефтехимиков начнут благоустраивать в текущем году в Уфе. Об этом 22 февраля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Парк Gov.spb.ru

По его словам, в начале мая рабочие начнут благоустраивать парки и ремонтировать дворы.

Хабиров напомнил, что многие жители высказались за то, чтобы навести порядок в парке Нефтехимиков.

«Мы к нему в этом году уже приступим. Будем ремонтировать парк в две очереди. Первая очередь — сам парк, его зеленая часть, рассчитываем, что справимся с этим к концу года. Вторую очередь планируем на следующий год — благоустроим площадь перед ДК Нефтехимиков и сквер перед восьмой больницей», — сообщил Хабиров.

Он также напомнил, что жители Демы не раз обращались к чиновникам с просьбами навести порядок в Центральном парке.

«Мы к этому уже приступили и за летние и осенние месяцы демчане получат новый, благоустроенный парк, который соответствует современным представлениям о парковом искусстве», — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в текущем году в Уфе намерены закончить работы в парке «Кашкадан». Открыть этот парк планируют в день города Уфы.