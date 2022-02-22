Москва, , 12:30 — REGNUM Для полноценной жизни жителям России важно, чтобы была семья и дети (75%), на втором месте — интересная работа (34%), на третьем — близкие друзья (31%). Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Люди

Важными составляющими для наполненной жизни российские граждане также назвали новые знания и информацию (20%), хобби и творчество (17%), путешествия (16%).

Для 10% опрошенных значимыми составляющими, без которых они не представляют своей жизни, являются вкусная еда, для 9% — спорт, еще для 9% — благотворительность и помощь другим людям.

Опрос по телефону проведён 10 января 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, главным в жизни жители России считают семью и воспитание детей.

Читайте подробнее: Жители России дали определение полноценной семьи