Степанакерт, , 12:30 — REGNUM Если народ, осуществивший свое неотъемлемое право на самоопределение, создал полноценное государство, то такие образования обязательно должны быть признаны, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 22 февраля, министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской республики) Давид Бабаян.

Давид Бабаян Арцахпресс

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«Народ и власть Республики Арцах всецело поддерживают решение президента Российской Федерации о признании республик Донбасса. Мы считаем это очень важным шагом с политической, правовой, исторической, моральной точек зрения. Если народ сталкивается с экзистенциальными угрозами, то наиболее действенным способом предотвратить эти угрозы является создание своего государства и достижение его международного признания. Это — одно из ярких проявлений осуществления права народа на самоопределение.

Мы уверены, что Донбасс в первую очередь обеспечит теперь безопасность своего населения. И мы считаем, что нынешнее признание важно и в контексте мировой политики. Если народы, осуществившие свое неотъемлемое право на самоопределение, создали нормальное патриотическое государство, то такие образования обязательно должны быть признаны.

Да, в мире были случаи, когда государственные образования, получив или не получив признание, фактически не сумели создать нормальную государственность, были ввергнуты в хаос, в террор. В таком случае признание недопустимо, опасно. Но если все критерии полноценной государственности налицо, то признание является безальтернативным.

Нагорно-Карабахская республика также достойна своего признания. И мы уверены, что чем больше прецедентов будет в мировой практике, тем легче нам будет достичь международного признания Республики Арцах.