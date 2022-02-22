Рига, , 12:29 — REGNUM России необходимо послать очень чёткий сигнал о неприемлемости её действий. Прежде всего, сделать это можно с помощью санкций, первый пакет которых ЕС может принять уже в ближайшее время. Об этом в программе Латвийского телевидения заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя решение России признать независимость ДНР и ЛНР.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я хотел бы надеяться, что решение о санкциях будет принято в течение этой недели», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Он также указал на необходимость сделать всё, чтобы «экономическая и политическая цена за такой шаг России была по возможности как можно выше», передаёт zinas.tv3.lv.

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Ринкевичс не уточнил, какие именно сферы затронут санкции и насколько они будут объёмными, отметив, что это решение должны согласовать 27 стран сообщества.

Он рассчитывает, что решение о санкциях будет принято довольно быстро. По его словам, это будет скоординировано с США, Канадой и Великобританией.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин своими указами признал суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик. Также с главами этих республик были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.