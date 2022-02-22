Москва, 22 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Станцию «Динамо» Московского метрополитена отремонтируют, сообщили 22 февраля в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Динамо»

Уточняются, что ремонтные работы будут проводиться без закрытия станции и с сохранением движения. Строители завершили осмотр конструкций — в течение полутора месяцев исследовались надёжность конструкций, состояние грунта вокруг станции, а также выявлялись источники течей.

В департаменте пообещали строго следить за тем, чтобы подрядчик устранил причины течей. При этом заверили, что станция безопасна для пассажиров.

Причин возникновения течей, согласно данным пресс-службы, несколько. Во-первых, строительные работы вокруг станции, которые велись последние годы, повлияли на изменение течения и уровень грунтовых вод, а также изменение их течения. Кроме того, грунт в целом насыщен водами. Ещё одним важным обстоятельством является качество гидроизоляции, которая применялась 84 года назад, когда строилась станция.

«Работы по восстановлению облика станции начнутся во втором квартале после утверждения проекта и согласования документации с департаментом культурного наследия и займут не меньше года: нужно восстановить отделку станции, элементы декора и гидроизоляцию», — рассказали в департаменте строительства.