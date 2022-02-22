Джакарта, , 12:24 — REGNUM Сотни домов в районе Джокьякарты пострадали из-за сильного ветра, сообщает CNN Indonesia.

Порывы ветра Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Согласно пресс-релизу регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, проливной дождь, сопровождаемый сильным ветром, обрушился на районы Панган, Семану и Патук 22 февраля.

«Сильный ветер привел к повреждениям домов, построек, поваленным деревьям», — говорится в заявлении агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

Согласно полученным данным, 527 домов получили повреждения из-за сильного ветра.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Манггараи индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара.

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