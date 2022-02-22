Лондон, , 12:32 — REGNUM Вблизи Донбасса передвигаются российские войска и тяжёлая бронетехника, это говорит о «начале вторжения России» на Украину, полагает министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид. Об этом он заявил 22 февраля в интервью телеканалу Sky News.

Саджид Джавид Gareth Milner

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Говоря о позиции британского кабинета министров, Джавид подчеркнул, что наступление на суверенитет и территориальную целостность Украины совершенно неприемлемы. Президент России Владимир Путин не только признал независимыми республики Донбасса, но и отправил в регион, как следует из сообщений, «войска и танки».

«Я думаю, что из этого можно заключить, что вторжение на Украину уже началось», — сказал британский министр.

В эфире BBC Джавид сообщил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 22 февраля выступит со специальным заявлением по Украине в Палате общин. В своём обращении он объявит о новых санкциях против России.

Как сообщало ИА REGNUM, Джонсон ранее заявил, что «санкции очень сильно ударят по России».

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