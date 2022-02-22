Салвадор, Бразилия, 22 февраля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Пять заключенных были убиты и ещё 17 ранены в результате драки между конкурирующими бандами и попытки побега в тюрьме Лемос Брито в Салвадоре, расположенном в бразильском штате Байя. Об этом пишет Prensa Latina.

Pixabay.com В тюрьме

Согласно сообщению министерства общественной безопасности местного правительства, беспорядки вспыхнули днём 20 февраля, а взять под контроль ситуацию удалось к вечеру того же дня. В результате беспорядков четверо заключенных погибли на месте происшествия, а пятый умер в главной больнице штата.

Отмечается, что сотрудники тюрьмы услышали выстрелы в здании, направились туда и предотвратили побег заключенных через главные ворота блока. Группам спецназа удалось восстановить контроль над тюрьмой, и в ходе проверки было изъято огнестрельное оружие, в том числе пистолет 40-го калибра и два магазина с патронами в одной из камер.