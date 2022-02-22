Таллин, , 12:20 — REGNUM С призывом направить на территорию Восточной Европы большего количества войск Североатлантического альянса (НАТО) из-за присутствия российских Вооруженных сил в Белоруссии обратился к НАТО министр обороны Эстонии Калле Лаанет. Он заявил об этом 22 февраля в интервью газете Telegraph.

Эстония © ИА REGNUM

«НАТО должна усилить восточный фланг», — сказал Лаанет.

Также глава эстонского минобороны отметил, что, как он считает, НАТО может отправить «дополнительные силы» в Латвию, Литву и Польшу.

При этом он также добавил, что, по его мнению, НАТО нужно усилить противовоздушную оборону, усовершенствовать наземный потенциал и свои возможности в области кибербезопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в 2018—2020 годах число инцидентов на железной дороге в Эстонии в пересчете на число вагоно-километров было самым большим в сравнении с другими странами Евросоюза.