Канберра, , 12:25 — REGNUM Лидер оппозиции в Австралии Энтони Альбаниз заявил на пресс-конференции, что правительство страны под руководством Скотта Моррисона «отрицает» спор с миллиардером Майком Кэннон-Бруксом по поводу поставок электроэнергии и цен на энергоносители, которые рискуют нанести существенный удар по австралийским домохозяйствам. Об этом 22 февраля сообщил телеканал Nine News.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз Orderinchaos

Как объясняют журналисты, федеральное правительство Австралии и Кэннон-Брукс находятся в противоречии по поводу потенциальной сделки миллиардером по покупке крупнейшей энергетической компании Австралии AGL и закрытию ее угольных электростанций.

Ранее Кэннон-Брукс опроверг утверждения премьер-министра Скотта Моррисона и казначея Джоша Фриденберга о том, что такой шаг приведет к повышению цен на энергоносители.

Альбаниз призвал правительство Австралии защитить австралийские домохозяйства. Он также обратил внимание на то, что тысячи людей могут потерять работу, если AGL откажется от угля.