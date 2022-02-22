В Австралии лидер оппозиции отреагировал на слухи о скором энергокризисе
Канберра, 22 февраля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Лидер оппозиции в Австралии Энтони Альбаниз заявил на пресс-конференции, что правительство страны под руководством Скотта Моррисона «отрицает» спор с миллиардером Майком Кэннон-Бруксом по поводу поставок электроэнергии и цен на энергоносители, которые рискуют нанести существенный удар по австралийским домохозяйствам. Об этом 22 февраля сообщил телеканал Nine News.
Как объясняют журналисты, федеральное правительство Австралии и Кэннон-Брукс находятся в противоречии по поводу потенциальной сделки миллиардером по покупке крупнейшей энергетической компании Австралии AGL и закрытию ее угольных электростанций.
Ранее Кэннон-Брукс опроверг утверждения премьер-министра Скотта Моррисона и казначея Джоша Фриденберга о том, что такой шаг приведет к повышению цен на энергоносители.
Альбаниз призвал правительство Австралии защитить австралийские домохозяйства. Он также обратил внимание на то, что тысячи людей могут потерять работу, если AGL откажется от угля.