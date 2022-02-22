Кострома, , 12:35 — REGNUM В Костромской области на протяжении последних 7 дней снижается суточный прирост заражений COVID-19. Об этом со ссылкой на оперативный штаб сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Снижение Наталья Диева © ИА REGNUM

Пик пятой волны коронавируса пришёлся на 13 февраля, тогда инфекцию диагностировали у 1083 человек. Затем в области начали выявлять примерно равное количество суточных заражений. С 16 февраля началось небольшое снижение заболеваемости.

Коэффициент распространения коронавируса Rt (рассчитывается путём деления числа заразившихся за последние 4 суток по отношению к предыдущим перед этим 4 суткам) на 22 февраля составляет 0,97.

Напомним, основной подъём коронавируса в регионе начался с 25 января 2022 года. В этот день инфекцию выявили у 234 человек. За 3 недели число заражений увеличилось в 5 раз. Несмотря на стабилизацию ситуации, отменять действие ограничений в регионе пока не собираются. Речь об этом может идти, когда показатель Rt достигнет уровня 0,5.

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