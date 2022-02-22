Чебоксары, , 12:12 — REGNUM В Чувашии выделили несколько миллионов рублей на обучение двух специалистов «технологиям бережливого производства». Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Средства в размере 3 400 000 рублей выделены из резервного фонда правительства Чувашии. Главным распорядителем является министерство промышленности и энергетики, деньги будут предоставлены автономному учреждению «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике».

«На обучение двух специалистов технологиям бережливого производства в рамках реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика», — говорится в распоряжении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из резервного фонда правительства Чувашии направили почти 3,2 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок в Ядринском районе.