Чебоксары, 22 февраля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Чувашии выделили несколько миллионов рублей на обучение двух специалистов «технологиям бережливого производства». Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Средства в размере 3 400 000 рублей выделены из резервного фонда правительства Чувашии. Главным распорядителем является министерство промышленности и энергетики, деньги будут предоставлены автономному учреждению «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике».

«На обучение двух специалистов технологиям бережливого производства в рамках реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика», — говорится в распоряжении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из резервного фонда правительства Чувашии направили почти 3,2 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок в Ядринском районе.