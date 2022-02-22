Рязань, , 12:26 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов поддержал решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик и назвал его «судьбоносным шагом».

Николай Любимов Ryazangov.ru

«Президент принял очень важное для всей нашей страны решение. Решение, имеющее историческое значение. Оно направлено в первую очередь на защиту рубежей нашего Отечества, а также на обеспечение безопасности российских граждан. В том числе граждан России, проживающих на территории республик ЛНР и ДНР. Мы не можем остаться в стороне и проявить малодушие и чёрствость. Конечно, я всецело поддерживаю этот судьбоносный шаг. Мы со своей стороны сделаем всё необходимое для укрепления нашего государства и защиты интересов жителей», — написал 21 февраля глава региона на своей странице в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рязанской области ожидают пассажирский железнодорожный состав с эвакуированными жителями Донбасса. В нём находятся более 700 человек.