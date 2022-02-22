Москва, , 12:28 — REGNUM Перенос финального матча Лиги чемпионов из Санкт-Петербурге в Лондон не обсуждался оргкомитетом и УЕФА. Об этом 22 февраля заявил генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов в России Алексей Сорокин, передаёт ТАСС.

Алексей Сорокин и Борис Пиотровский на пресс-конференции УЕФА Татьяна Титаева © ИА REGNUM

«УЕФА — крупнейшая международная спортивная организация, она оперирует вне политического контекста. У оргкомитета и УЕФА никаких обсуждений на эту тему не было. Мы ведём подготовку к финалу в плановом режиме. Ждем приезда более 50 тыс. иностранных болельщиков», — сказал Сорокин.

Напомним, СМИ Великобритании опубликовали новости о том, что УЕФА якобы может перенести финальный матч из Петербурга в Лондон, провести его на стадионе Уэмбли из-за осложнившейся политической обстановки между Россией и Украиной.

Гендиректор оргкомитета отметил, что британские СМИ уже ранее пытались «отнять» что-то у России. Такая практика берёт своё начало с 2008 года, тогда в Москве также проходил финал Лиги чемпионов. В связи с этим оргкомитет не обращает внимания на подобные комментарии.

Финальный матч должен пойти в Петербурге 28 мая 2022 года, что позволяет включить событие в комплекс мероприятий ко Дню города. Организаторы обещают 100%-ную заполняемость стадиона «Газпром Арена».

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