Салехард, , 12:10 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 22 февраля за сутки госпитализировано 66 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечатся 689 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выздоровели за сутки 2153 ямальцев. Заразились коронавирусом 1427 человек — на 101 человека меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 42 вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 22 февраля зарегистрировано 117 218 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 86 224 человека, 1003 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).

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