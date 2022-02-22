Манагуа , , 12:09 — REGNUM Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил о неуклонном характере социальных программ, продвигаемых руководством Сандинистского фронта национального освобождения в борьбе с бедностью населения. Об этом пишет Prensa Latina.

Даниэль Ортега Cancillería Ecuador

По его словам, даже попытка государственного переворота и дестабилизирующие действия 2018 года не смогли помешать планам, направленным на благополучие граждан.

Ортега упомянул строительство больниц, школ и дорог, начатое даже в разгар террористических актов против исполнительной власти, поощряемое правительством США и теми, кого он назвал «продавцами страны».