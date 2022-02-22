Санкт-Петербург, 22 февраля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Две девочки-подростка погибли в Калининском районе Санкт-Петербурга, одновременно совершив самоубийство. Это уже второй страшный случай двойного суицида подростков в городе за последние несколько дней.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Трагедия произошла в доме 7 по проспекту Маршала Блюхера. По данным агентства «Оперативное прикрытие», погибшие — две школьницы в возрасте 14 и 15 лет. По предварительным данным, до трагедии они распивали алкоголь. Также в вещах погибших найдена предсмертная записка, а на стене дома — надпись-послание в виде строчки из песни.

Отметим, это не первый случай гибели молодых людей. Несколькими днями ранее аналогичное происшествие было зарегистрировано в Выборгском районе Петербурга. На проспекте Тореза были найдены тела молодой пары — подростков в возрасте 15-ти лет. По факту гибели юноши и девушки ГСУ СКР по Петербургу возбудило уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»)