Канберра, 22 февраля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. 22 февраля федеральное правительство Австралии обнародовало указ о выделении 800 миллионов долларов, которые будет использованы для укрепления стратегических притязаний страны на Антарктиду. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Oceanbook.at В Антарктиде

Премьер-министр страны Скотт Моррисон объявил о выделении средств во время своего визита в Тасманию в ходе предвыборной кампании. Средства будут потрачены на научные исследования, а также на создание флота беспилотников-разведчиков для дальнейшей поддержки безопасности Австралии в регионе и противодействия потенциальным действиям Китая.

«Речь идет о … наших стратегических интересах безопасности и наших возможностях разведки и обороны», — сказал Моррисон на пресс-конференции.

Как отмечают журналисты, давняя цель Австралии заключается в получении прав на освоение 40% территории Антарктиды.

На вопрос, обеспокоена ли Австралия действиями таких держав, как Китай, в Антарктиде, Моррисон сказал, что «не все соблюдают» международные договоры в данном регионе.