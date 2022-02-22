Оренбург, , 12:09 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, 21 февраля, в ковидные отделения поступили 204 пациента. Это на 104 случая больше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На сегодняшний день в стационарах лечатся 1600 человек. Из них 78 оренбуржцев подключены к аппаратам ИВЛ, кислородную поддержку получают 857 человек. Об этом в прямом эфире в Instagram проинформировала министр здравоохранения Татьяна Савинова.

«Цифры достаточно высокие. Никакой тенденции к снижению нет», — сказала она.

Также глава ведомства отметила рост фактов заболевания пневмонией. За сутки, 21 февраля, выявлено 278 случаев, что на 18% больше, чем в прошлый понедельник (14 февраля). В целом за неделю зафиксировано без малого 1300 случаев заболеваемости.